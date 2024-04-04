На ЗАЭС вышла из строя резервная линия энергоснабжения

«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Феросплавная-1”. Причины отключения уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Представители ЗАЭС напомнили, что все шесть блоков станции остановлены, а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами. Выхода радиационного фона за пределы нормы на ЗАЭС и прилегающей территории не зафиксировано.
В конце марта руководство ЗАЭС сообщало об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение станции временно обеспечивала линия «Ферросплавная».