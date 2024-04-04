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На ЗАЭС вышла из строя резервная линия энергоснабжения

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прекратилось по резервной линии 330 кВ. Причины отключения в настоящий момент неизвестны, сообщила пресс-служба станции.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Феросплавная-1”. Причины отключения уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Представители ЗАЭС напомнили, что все шесть блоков станции остановлены, а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами. Выхода радиационного фона за пределы нормы на ЗАЭС и прилегающей территории не зафиксировано.

В конце марта руководство ЗАЭС сообщало об отключении высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение станции временно обеспечивала линия «Ферросплавная».

энергетика