В Москве нашли мертвым главу российского отделения Yamaha Music

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что смерть Аоки Дзюна не носит криминального характера, телесных повреждений не обнаружено, организована проверка. О смерти 55-летнего Дзюна ранее сообщил телеграм-канал Baza. Его тело нашли в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте (бывшая гостиница «Украина») 2 апреля. По данным канала, глава компании несколько дней не выходил на связь, знакомые стали искать его через полицию.