Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев «Крокуса»

«Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев “Крокус Сити Холла”», — сказал юрист.
Он уточнил, что речь идет об уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Трунов утверждает, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара, их использование запрещено в таких помещениях нормами МЧС.
Согласно приказу ведомства, на который ссылается адвокат, в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (материал может противостоять воздействию огня не менее 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов.
«Вся эта информация подлежит проверке <…> для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела в отношении владельца концертного зала “Крокус Сити Холл”», — заключил Трунов.
Первое заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» юристы подали во вторник.
Как сообщал председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента, возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из направлений расследования. Из показаний очевидцев следует, что пожар вспыхнул после того, как террористы начали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял, что все системы безопасности в «Крокусе» работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Он подчеркнул, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.