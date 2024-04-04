Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев «Крокуса»

Согласно приказу ведомства, на который ссылается адвокат, в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (материал может противостоять воздействию огня не менее 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов.