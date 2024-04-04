ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом

«Наш разведывательный БПЛА был сбит примерно в районе Холодной горы, и все это (сам дрон и выпущенная по нему ракета — ред.) упало на мирное население по улице Богомольца 1а в Харькове. Ровно напротив 14-этажки, которую показывают в новостях, находится школа номер 54, а в школе располагались украинские военные», — рассказал собеседник агентства.
Он также предоставил видео, на котором виден взрыв в небе от попадания в разведывательный дрон.
Кроме того, он сообщил о том, что в пять утра был нанесен еще один удар по городу Лозовая на западе Харьковской области, где находится большой железнодорожный и транспортный узел. По его словам, подробности попадания пока выясняются.
Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, здания РОВД, где от попадания были убиты около 15 и раненые свыше 20 украинских силовков, а также по производству дронов ВСУ на Мерфянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.