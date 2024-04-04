ПВО Украины сбила российский дрон-разведчик над Харьковом

Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, здания РОВД, где от попадания были убиты около 15 и раненые свыше 20 украинских силовков, а также по производству дронов ВСУ на Мерфянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.