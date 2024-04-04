ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на «Крокус Сити Холл».