ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе “Крокус Сити Холл”», — говорится в заявлении.
ФСБ удалось выяснить, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.
Согласно кадрам оперативной съемки, когда силовики спросили у двоих подозреваемых, за что их задержали, те ответили: «За теракт в “Крокусе”.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на «Крокус Сити Холл».
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.