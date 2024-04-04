Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала троих подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе “Крокус Сити Холл”», — говорится в заявлении.

Новость

ФСБ удалось выяснить, что двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовались при нападении. Третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.

Согласно кадрам оперативной съемки, когда силовики спросили у двоих подозреваемых, за что их задержали, те ответили: «За теракт в “Крокусе”.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.

По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на «Крокус Сити Холл».

Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.