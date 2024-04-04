В Харькове обесточили установку «Источник нейтронов»

По данным госинспекции, установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
«Ядерная подкритическая установка “Источник нейтронов” в Харькове потеряла внешнее электроснабжение 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам — там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание «Страна» сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.