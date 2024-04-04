В Финляндии сообщили о завершении ремонта трубопровода Balticconnector

«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — говорится в публикации. В настоящее время трубопровод готовят к введению в эксплуатацию.
Финский и эстонский операторы 8 октября 2023 года заметили падение давления в газопроводе Balticconnector и перекрыли его. Глава Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что утечка произошла в результате «воздействия извне».
В финской полиции заявили, что в момент повреждения Balticconnector неподалеку от места инцидента находилось несколько судов, в том числе российский атомный контейнеровоз «Севморпуть». «Росатом» исключил причастность российского судна к инциденту.
Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что обнаружила якорь на месте утечки на газопроводе. В повреждении Balticconnector ведомство заподозрило китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга.