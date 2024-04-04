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ВСУ нанесли ракетный удар по кварталу в Токмаке

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому кварталу в городе Токмаке Запорожской области, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

«Около 16:00 мск был осуществлен ракетный удар по городу Токмаку. Снаряд попал в частный дом. В результате удара разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, идет утечка газа. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — сказал представитель оперативных служб.