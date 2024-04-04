ВСУ нанесли ракетный удар по кварталу в Токмаке

«Около 16:00 мск был осуществлен ракетный удар по городу Токмаку. Снаряд попал в частный дом. В результате удара разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, идет утечка газа. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», — сказал представитель оперативных служб.