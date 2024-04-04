Рогов сообщил об авиаударе по позициям ВСУ к северу от Работино

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. При этом ранее Рогов сообщал, что, по последней информации, российские военные закрепились в южной и центральной части села.
«Наша авиация отработала по позициям противника севернее Работино, в районе Орехова и села Малиновка», — сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска отбили несколько атак противника в самом Работино, а также взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив позиции по переднему краю.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.