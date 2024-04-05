ГУ МВД отказали в аресте владельца букмекерского бизнеса

Суд в Москве отказался арестовать гендиректора компаний «Мелофон» и «Твоя ставка» (владеет тотализатором «Мелбет») Игоря Ляпустина. По версии следствия, он похитил акции у своего партнера Александра Градуленко — бывшего директора ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого являлся «Мелофон», причинив ущерб на 90 млн руб. Суд посчитал, что фигурант может находиться под следствием не в тюрьме, а дома, запретив ему ночные прогулки и общение со СМИ.