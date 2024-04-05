ГУ МВД отказали в аресте владельца букмекерского бизнеса

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал Игорь Ляпустин, главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве возбудило еще в ноябре 2023 года. Сделано это было по результатам доследственной проверки заявления Александра Градуленко, фактически обвинившего своего бывшего делового партнера по игорному бизнесу в рейдерском захвате части активов — 49,9% акций «Мелофона», которые потерпевший оценил в 90 млн руб.
Бороться за активы Александр Градуленко, которого называли игорным королем Приморья, начал после того, как буквально все потерял из-за проблем с законом. В декабре 2016 года Ленинский райсуд Владивостока признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), приговорив к двум годам условно с испытательным сроком четыре года.
При этом в приговоре говорилось, что осужденный «имеет склонность к совершению преступлений в сфере экономической деятельности». Фразу, фактически ставившую точку в его бизнес-карьере, защите осужденного удалось исключить из приговора в Приморском краевом суде, который слегка скостил и условное наказание.
Однако в апреле 2018 года тот же Ленинский суд, удовлетворив требования прокурора Приморского края, взыскал с господина Градуленко незаконно извлеченный доход от организации и проведения азартных игр в размере 394 746 583 ₽ После этого предприниматель, не нашедший средств для погашения долга, по решению арбитража был признан банкротом.
Решив эти проблемы, господин Градуленко обратился в полицию, указав, что продавал или передавал акции своих компаний другим лицам, чтобы сохранить бизнес в период уголовного преследования, и якобы затем рассчитывал, что ему все вернут.
Игоря Ляпустина задержали 2 апреля, когда он по повестке пришел к следователю ГСУ ГУ МВД на допрос. Предъявлять обвинение предпринимателю следствие не стало, отправив ходатайство в суд о его аресте на два месяца в качестве подозреваемого.
Самую жесткую меру пресечения представитель ГСУ СКР мотивировал тем, что предприниматель, которому грозит до десяти лет заключения, может скрыться, оказать давление на свидетелей и в целом воспрепятствовать судопроизводству.
Однако данные предположения не соответствовали даже фабуле дела, по которой господин Ляпустин сам явился в правоохранительные органы.
Он и его защита утверждали, что в основу дела положены недостоверные факты, что господина Градуленко никто не обманывал, предлагая ограничиться домашним арестом. Защитник Алексей Цаплин особо отмечал, что в основу дела положен гражданско-правовой спор, но господин Градуленко вместо суда сразу обратился в правоохранительные органы, которые почему-то заняли сторону человека, имевшего проблемы с законом.
Суд, отклонив ходатайство ГСУ ГУ МВД, освободил предпринимателя в зале суда и избрал в отношении него запрет определенных действий. Среди них оказались ограничения в использовании средств связи, а также запреты на комментарии по делу в СМИ и на выход из дома с 20 часов вечера до семи утра. Работать господину Ляпустину запрещать не стали.
Игорь Ляпустин является генеральным директором ООО «Мелофон» и ООО «Твоя ставка», на которое записан «Мелбет». В рейтинге букмекерских компаний за 2023 год «Мелбет» занимал девятое место. При этом он владеет доменом melbet.ru, а также рядом торговых марок. Кроме того, «Мелбет» выступает титульным партнером ФНЛ — второго по значимости российского футбольного дивизиона.
Выйдя из зала суда, адвокаты господина Ляпустина заявили, что следствие не представило доказательств причастности их подзащитного к совершению преступления и не обосновало необходимости его ареста.
В пресс-службе «Мелбета» заявили, что на деятельность компании уголовное преследование господина Ляпустина никак не повлияло, тем более что претензии к нему не связаны с его профессиональной деятельностью.