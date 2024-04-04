У Центрального рынка в Курске, где сбили БПЛА, начался пожар

Позднее глава региона заявил, что над Курском удалось сбить еще три украинских беспилотника. По его словам, после атаки есть попадание в жилой дом в одном из СНТ, также произошли пожары в двух частных домах. Кроме того, возникло возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.