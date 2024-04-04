МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС

«Как уже неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — заявил он.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что одна из двух высоковольтных линий, снабжающих Запорожскую АЭС, «Ферросплавная-1» классом напряжения 330 киловольт отключилась в четверг в 10.06 мск, причины уточняются, радиационный фон в норме.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.