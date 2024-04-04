МАГАТЭ предупредило о реальных опасностях, грозящих ЗАЭС

«Как уже неоднократно случалось во время этой разрушительной войны, крупнейшая в Европе атомная электростанция лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов, а также для выполнения других важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности и защиты. События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — заявил он.