«Невозможно». Во Франции сделали неожиданное заявление об Одессе

«Энергетическая инфраструктура часто подвергается ударам, что делает жизнь в крупных городах, например, Одессе, невозможной», — сказала она.
По словам эксперта, ситуация практически идентичная и для других больших населенных пунктов, даже если они находятся совсем далеко от передовой. Львов страдает от тех же проблем, сообщила Гранцева.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.