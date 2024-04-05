Обвиняемым в хищении многомиллиардного кредита запросили внушительные сроки

Процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры был перенесен в Москву. Поводом стали данные ФСБ о том, что в Санкт-Петербурге на суд может быть оказано давление, в связи с тем что обвиняемые связаны с региональными властями. Сами фигуранты и их защита были категорически против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они напоминали, что «Интерторг» вел деятельность и в Москве, но прокуроры об этом сознательно не говорили. Кроме того, указывались ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и сложность вызова свидетелей по делу для дачи показаний на заседания суда в другом городе. При этом Игорь Защеринский вообще утверждал, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «таким же потерпевшим, как и ПАО “Сбербанк”».