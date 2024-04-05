Обвиняемым в хищении многомиллиардного кредита запросили внушительные сроки

После почти полутора лет разбирательства в Головинском суде Москвы прошли прения сторон, на которых представители прокуратуры попросили признать всех троих подсудимых виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему совладельцу ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеву и финдиректору компании Марианне Левинтовой обвинение запросило по восемь лет общего режима со штрафом 1 млн руб., а для юриста ТД Игоря Защеринского — семь лет и шесть месяцев с таким же штрафом. За вменяемое подсудимым в вину преступление им грозили десятилетние сроки.
Претензии связаны с коммерческой деятельностью обвиняемых в Санкт-Петербурге. Братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы являлись владельцами крупного ритейлера «Интерторг», который развивал сети Spar и «Народная 7Я». В свое время госпожа Левинтова рассказывала о грандиозных планах, которые предусматривали не только расширение бизнеса за счет увеличения супермаркетов за пределами Северо-Западного федерального округа, но и достижение к концу 2018 года годового оборота в 100 млрд руб. В свое время под управлением ТД находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная 7Я», в том числе и в Москве, но в конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты. После этого, как сообщал «Ъ», основному кредитору «Интерторга» — Сбербанку — удалось добиться банкротства поручителей («Невская логистика», Инвестиционная строительная компания, «Адастра» и «Евробизнес») по его невозвращенному кредиту от 2018 года на 8,1 млрд руб.
Мушвиг Абдуллаев в 2020 году был объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а спустя год Аллахверди Абдуллаев, Марианна Левинтова и Игорь Защеринский были задержаны сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД о невозвращенном кредите.
По версии следствия, фигуранты дела «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их, а ущерб составил 8,65 млрд руб. Впрочем, несмотря на тяжесть обвинений, Смольнинский райсуд Петербурга посчитал возможным не помещать фигурантов расследования в СИЗО, оставив под домашним арестом.
Процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры был перенесен в Москву. Поводом стали данные ФСБ о том, что в Санкт-Петербурге на суд может быть оказано давление, в связи с тем что обвиняемые связаны с региональными властями. Сами фигуранты и их защита были категорически против изменения территориальности подсудности уголовного дела. Они напоминали, что «Интерторг» вел деятельность и в Москве, но прокуроры об этом сознательно не говорили. Кроме того, указывались ухудшающееся состояние здоровья фигурантов и сложность вызова свидетелей по делу для дачи показаний на заседания суда в другом городе. При этом Игорь Защеринский вообще утверждал, что был только поставщиком «Интерторга», который остался ему должен 160 млн руб., а сам он является «таким же потерпевшим, как и ПАО “Сбербанк”».
Интересно, что местонахождение Мушвига Абдуллаева установить так и не удалось. По некоторым данным, он имел бизнес-интересы в Монако, а потом полный тезка господина Абдуллаева был включен в список граждан Мальты, опубликованный на официальном ресурсе правительства этого государства.
В пресс-службе Сбербанка дело оставили «без комментариев». А адвокаты фигурантов воздержались от них до вынесения итогового решения по делу.