Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам БПЛА. Ранее этой ночью опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Курской и Воронежской областях. В результате атаки начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.