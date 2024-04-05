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Что известно о нападении на губернатора Мурманской области

Мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона получил ранение в живот, врачи оценивают его состояние как тяжелое после часовой операции. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства нападения

Чибис ранее сообщал в Telegram-канале, что собирается встретиться с жителями города Апатиты 4 апреля в 18:30 в городском дворце культуры в ходе рабочей поездки.

Мужчина ранил губернатора ножом в живот после того, как тот вышел из ДК.

Сотрудник Росгвардии, обеспечивавший охрану губернатора на встрече с жителями, ранил нападавшего из табельного оружия при задержании.

Состояние губернатора

Главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ, где успешно прооперировали.

Новость

Главный врач больницы Юрий Ширяев сообщил, что Чибис находится в реанимации в тяжелом состоянии.

К губернатору выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области.

Андрей Чибис после операции опубликовал видео, в котором поблагодарил врачей и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Реакция правоохранителей

Сотрудники СК выясняют причины, мотивы и обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения задержанного, содержимое его телефона.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.

Прокуратура Мурманской области признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.

Сведения о нападавшем

Региональная прокуратура сообщила, что нападавший — житель Апатитов.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что нападавший — Александр Быданов 1981 года рождения, работник железной дороги.

По данным медицинских служб, он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По информации следователей, задержанный мужчина объяснил свой поступок личной неприязнью к главе региона, хотя лично с ним не был знаком.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

расследование