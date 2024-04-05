Что известно о нападении на губернатора Мурманской области

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства нападения
Чибис ранее сообщал в Telegram-канале, что собирается встретиться с жителями города Апатиты 4 апреля в 18:30 в городском дворце культуры в ходе рабочей поездки.
Мужчина ранил губернатора ножом в живот после того, как тот вышел из ДК.
Сотрудник Росгвардии, обеспечивавший охрану губернатора на встрече с жителями, ранил нападавшего из табельного оружия при задержании.
Состояние губернатора
Главу региона госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦГБ, где успешно прооперировали.
Главный врач больницы Юрий Ширяев сообщил, что Чибис находится в реанимации в тяжелом состоянии.
К губернатору выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области.
Андрей Чибис после операции опубликовал видео, в котором поблагодарил врачей и сообщил, что чувствует себя хорошо.
Реакция правоохранителей
Сотрудники СК выясняют причины, мотивы и обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения задержанного, содержимое его телефона.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход расследования.
Прокуратура Мурманской области признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности.
Сведения о нападавшем
Региональная прокуратура сообщила, что нападавший — житель Апатитов.
В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что нападавший — Александр Быданов 1981 года рождения, работник железной дороги.
По данным медицинских служб, он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
По информации следователей, задержанный мужчина объяснил свой поступок личной неприязнью к главе региона, хотя лично с ним не был знаком.
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за умышленное причинение легкого вреда здоровью.