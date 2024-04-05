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Жители Находки помогли полиции обнаружить героиновый наркопритон

Ранее задержали его посетителей.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело возбудили в Находке на организатора героинового наркопритона в квартире, о сборищах наркоманов рассказали местные жители, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские выяснили, что в квартире живёт 51-летний мужчина. При обыске обнаружили использующиеся для употребления наркотиков предметы. Ранее правоохранители задержали граждан, которые посещали этот наркопритон. По результатам медицинского освидетельствования их привлекли к административной ответственности.

Владельцу квартиры грозит уголовное наказание за организацию наркопритона. Санкция по этой статье предполагает заключение до четырёх лет.