Жители Находки помогли полиции обнаружить героиновый наркопритон

Уголовное дело возбудили в Находке на организатора героинового наркопритона в квартире, о сборищах наркоманов рассказали местные жители, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские выяснили, что в квартире живёт 51-летний мужчина. При обыске обнаружили использующиеся для употребления наркотиков предметы. Ранее правоохранители задержали граждан, которые посещали этот наркопритон. По результатам медицинского освидетельствования их привлекли к административной ответственности.
Владельцу квартиры грозит уголовное наказание за организацию наркопритона. Санкция по этой статье предполагает заключение до четырёх лет.