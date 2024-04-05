Жители Находки помогли полиции обнаружить героиновый наркопритон

Полицейские выяснили, что в квартире живёт 51-летний мужчина. При обыске обнаружили использующиеся для употребления наркотиков предметы. Ранее правоохранители задержали граждан, которые посещали этот наркопритон. По результатам медицинского освидетельствования их привлекли к административной ответственности.