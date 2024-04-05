Мужчина из Красноярского края замешал в семейный конфликт полицию и 8 домов

За заведомо ложное сообщение об угрозе жильцам 8 домов в Боготоле задержан житель Красноярского края, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России региона.
В дежурную часть МО МВД России «Боготольский» Красноярского края поступил телефонный звонок от неустановленного мужчины, который сообщил о нахождении в восьми жилых многоквартирных домах г. Боготола предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан. При обследовании объектов информация не подтвердилась.
Оперативники уголовного розыска местной полиции установили и задержали подозреваемого в ложном сообщении на одной из улиц города. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1987 года рождения.
Свой поступок он объяснил длительным конфликтом с сестрой: якобы он очень хотел увидеть родственницу и подумал, что если позвонит в полицию и заявит об опасности, то жильцов эвакуируют, и он сможет увидеть родного человека.
В настоящее время в отношении мужчины следователями МО МВД России «Боготольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предполагает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.