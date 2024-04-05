Убийство мужа, беременной жены и троих детей раскрыто во Владивостоке

По версии следствия, Смагин и Марков, желая завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы, вошли в доверие к членам семьи и переоформили жилплощадь на подставное лицо. После этого в квартире были убиты 28-летний глава семейства, его 26-летняя беременная супруга, их 7-летняя дочь и два сына в возрасте 2 и 1 года. Тела были спрятаны убийцами в районе Патрокла.