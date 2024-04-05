Убийство мужа, беременной жены и троих детей раскрыто во Владивостоке

Во Владивостоке раскрыто зверское убийство семьи, произошедшее 30 лет назад. Следственный комитет сообщил о раскрытии дела, где пять членов семьи Алатарцевых пропали без вести в 1994 году. Несмотря на отсутствие тел и явных улик, детективы смогли восстановить хронологию событий.
Как сообщил Telegram-канал «Следком Приморья», в Волгограде задержан 56-летний Сергей Смагин, а в Красноярском крае — 55-летний Валерий Марков. Мужчины вместе прошли срочную военную службу на Камчатке и демобилизовались в 1990 году, после чего проживали во Владивостоке.
По версии следствия, Смагин и Марков, желая завладеть квартирой на улице Никифорова, которую продавали Алатарцевы, вошли в доверие к членам семьи и переоформили жилплощадь на подставное лицо. После этого в квартире были убиты 28-летний глава семейства, его 26-летняя беременная супруга, их 7-летняя дочь и два сына в возрасте 2 и 1 года. Тела были спрятаны убийцами в районе Патрокла.
Квартиру друзья обменяли на автомобиль марки Toyota Surf, который собирались продать в Новосибирске. Во время перегона машина попала в ДТП и была продана всего за 300 долларов США.
Следствие считает, что обвиняемые должны быть заключены под стражу. В суд направлены соответствующие ходатайства.