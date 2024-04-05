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Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Новосибирске

Огонь перекинулся на соседние балконы.

Источник: МЧС РФ

Ночью 5 апреля в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Экваторной. Сотрудники МЧС вытащили из горящего помещения двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 21 кв.м. Также огонь перекинулся на четыре соседних балкона.

С помощью спасустройств огнеборцы вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину и передали их медикам.

Из других квартир спасители эвакуировали еще трех взрослых и двух детей. Четыре человека вышли из здания самостоятельно.

Напомним, в Новосибирске семья лишилась крова из-за пожара.

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