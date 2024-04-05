Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры в Новосибирске

Ночью 5 апреля в Новосибирске загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Экваторной. Сотрудники МЧС вытащили из горящего помещения двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составила 21 кв.м. Также огонь перекинулся на четыре соседних балкона.
С помощью спасустройств огнеборцы вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину и передали их медикам.
Из других квартир спасители эвакуировали еще трех взрослых и двух детей. Четыре человека вышли из здания самостоятельно.
Напомним, в Новосибирске семья лишилась крова из-за пожара.