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В Краснодарском крае предотвратили атаку ВСУ на Ейский район

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские военные предотвратили атаку на Краснодарский край, заявил глава Ейского района Роман Бублик.

Источник: © РИА Новости

«По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал он в Telegram-канале.