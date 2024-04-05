В Краснодарском крае предотвратили атаку ВСУ на Ейский район

«По социальным сетям прошел ряд сообщений о вспышках в небе, могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал он в Telegram-канале.