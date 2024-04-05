Мошенники создали фейк-аккаунты мэров Саянска и Усолья

Мэры Свирска и Усолья-Сибирского пожаловались на создание ложных личных аккаунтов. Чиновники попросили не реагировать и не отвечать на сообщения, которые приходят с ложных номеров. Об этом политики рассказали в своих тг-каналах (18+), пишет ИА IrkutskMedia.
Глава Свирска отметил, что от его имени мошенники сделали рассылку сообщений странного содержания.
Напомним, в Иркутской области участились сообщения от мэров о создании фейковых аккаунтов в соцсетях. Так, 19 февраля мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров пожаловался на создание ложного личного аккаунта. Чиновник сообщил, что от его имени ведется рассылка сообщений в мессенджерах.