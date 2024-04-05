Мошенники создали фейк-аккаунты мэров Саянска и Усолья

Мэры Свирска и Усолья-Сибирского пожаловались на создание ложных личных аккаунтов. Чиновники попросили не реагировать и не отвечать на сообщения, которые приходят с ложных номеров. Об этом политики рассказали в своих тг-каналах (18+), пишет ИА IrkutskMedia.