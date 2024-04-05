Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники создали фейк-аккаунты мэров Саянска и Усолья

Владимир Орноев и Максим Торопкин попросили горожан не реагировать на сообщения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэры Свирска и Усолья-Сибирского пожаловались на создание ложных личных аккаунтов. Чиновники попросили не реагировать и не отвечать на сообщения, которые приходят с ложных номеров. Об этом политики рассказали в своих тг-каналах (18+), пишет ИА IrkutskMedia.

Глава Свирска отметил, что от его имени мошенники сделали рассылку сообщений странного содержания.

Напомним, в Иркутской области участились сообщения от мэров о создании фейковых аккаунтов в соцсетях. Так, 19 февраля мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров пожаловался на создание ложного личного аккаунта. Чиновник сообщил, что от его имени ведется рассылка сообщений в мессенджерах.