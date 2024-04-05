Во Владивостоке по неизвестным причинам загорелся гараж на Борисенко

Ранним утром 5 апреля жители Владивостока стали свидетелями ЧП. Огромный столб дыма устремлялся вверх в районе домов на Борисенко, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, в районе дома на Борисенко, 31, загорелись гараж и мусор. Причины пожара пока неизвестны, как и сумма нанесенного ущерба.
Из-за огня гараж выгорел изнутри, кроме того из-за высокой температуры пострадал и рядом стоящий грузовик, у него расплавилась резина и часть краски. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
В пресс-службе ведомства добавили, что никто не погиб и не пострадал. Тушили огонь 14 человек с помощью 4 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Уссурийске пожарные эвакуировали 20 человек.