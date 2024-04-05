МО РФ заявило, что «Грады» Западной группировки уничтожили склады и бронетехнику ВСУ

«Поступают координаты. С помощью прибора навожу боевую машину, чтобы правильное направление взяла. Мы сначала работаем. Если есть корректировка, мы ее наводим и стреляем дальше. Нам без разницы, какое время, день, утро, ночь. Всегда готовы выполнить боевую задачу», — сказал топогеодезист с позывным Сокол, его цитирует Минобороны РФ.