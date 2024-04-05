МО РФ заявило, что «Грады» Западной группировки уничтожили склады и бронетехнику ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения. В этот раз расчеты РСЗО “Град” 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” на купянском направлении отработали по выявленной бронированной технике, складам и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям», — говорится в сообщении.
Кроме того, военное ведомство опубликовало кадры работы расчета РСЗО «Град» в вечернее время. В это время противник часто подвозит на передовую боеприпасы и пополняет склады.
«Поступают координаты. С помощью прибора навожу боевую машину, чтобы правильное направление взяла. Мы сначала работаем. Если есть корректировка, мы ее наводим и стреляем дальше. Нам без разницы, какое время, день, утро, ночь. Всегда готовы выполнить боевую задачу», — сказал топогеодезист с позывным Сокол, его цитирует Минобороны РФ.