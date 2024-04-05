Вертолеты ВКС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на купянском направлении

В середине прошлого месяца военное ведомство сообщило об уничтожении личного состава и техники ВСУ на авдеевском направлении при помощи неуправляемых авиационных ракет типа С-8. Прежде чем вернуться на аэродром, экипажи Су-25 провели противоракетный маневр в воздухе с отстрелом ложных тепловых целей.