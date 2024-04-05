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В Солнечном неизвестный избил кошку в подъезде: полиция проверяет информацию о гибели животного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На днях в паблике мрк-н Солнечный местный житель разместил пост о том, что в одном из домов на ступеньках подъезда сидит кошечка.
Источник: Соцсети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На днях в паблике мрк-н Солнечный местный житель разместил пост о том, что в одном из домов на ступеньках подъезда сидит кошечка.

На следующий день эту же кошку нашли в избитом состоянии. В итоге животное погибло от полученных травм.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства гибели животного. Информация зарегистрирована в инициативном порядке, т.к. заявлений от граждан по этому поводу не поступало, сообщает МВД.

Добавим, кота могла подрать собака. Видео опубликовали в одном из телеграм-каналов, там видно, что кот сидит у подъезда на перилах и на кого-то шипит, а потом падает.