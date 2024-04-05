В Башкирии увековечат память погибших на руднике «Пионер» горняков из Сибая

«На днях родные погибших вернулись с места трагедии. Встречался с ними лично. Вместе с семьями мы определили, что мемориал в память о шахтерах откроем в сквере Горняков-первопроходцев в микрорайоне Горном, — написал мэр города. — Мы до последнего верили в чудо, но его не произошло. 1 апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике “Пионер”. По заключениям экспертов, проводить дальнейшие работы опасно в связи с вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Для 13 шахтеров “Пионер” стал братской могилой».