В Башкирии увековечат память погибших на руднике «Пионер» горняков из Сибая

«На днях родные погибших вернулись с места трагедии. Встречался с ними лично. Вместе с семьями мы определили, что мемориал в память о шахтерах откроем в сквере Горняков-первопроходцев в микрорайоне Горном, — написал мэр города. — Мы до последнего верили в чудо, но его не произошло. 1 апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике “Пионер”. По заключениям экспертов, проводить дальнейшие работы опасно в связи с вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Для 13 шахтеров “Пионер” стал братской могилой».
Азамат Юлдашбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших земляков, имена которых теперь навсегда останутся в книге памяти Сибая — это шахтеры Олег Симонов, Юрий Марков, Вадим Николаев и Ролан Шарипов.
Как информировал «Башинформ», ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил искренние слова сочувствия родным и близким горняков в связи с печальной новостью после завершения спасательной операции в Амурской области. Обрушение на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошло 18 марта. В шахте под завалами оказались 13 человек, в том числе пятеро жителей Башкирии. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов. Все работали машинистами.