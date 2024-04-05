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Поместили в психушку: драка подростка с мужчиной привела к смерти в Приморье

В Арсеньеве подросток с психическими отклонениями стал причиной смерти мужчины.
Источник: Комсомольская правда

Фейковая новость о смерти пятнадцатилетнего подростка из Арсеньева потрясла жителей Приморья в соцсетях: в постах говорилось, что его якобы травили сверстники, а затем предположительно убили ударом по голове. Следком опроверг эту информацию, но одно убийство все-таки произошло, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю корреспонденту «КП» рассказали, что 24-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, бродил по городу и подходил к людям пообщаться. Именно его запечатлели на видео очевидцы: пострадавший хотел поговорить с компанией подростков.

Однако после он от них ушел и столкнулся уже с 15-летним парнем. Он толкнул мужчину, из-за чего тот упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму. От удара пострадавший скончался. А вот молодого человека поместили в психиатрический стационар: у него обнаружили психическое заболевание.

Напомним, что публикация в новых медиа о псевдокончине подростка содержала в себе следующую информацию: некий прохожий заметил потасовку школьников, после которой пострадавший лежал без сознания несколько дней и скончался. Фальшивое приглашение на несуществующие поминки в храме прилагалось к тексту поста.