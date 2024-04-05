Поместили в психушку: драка подростка с мужчиной привела к смерти в Приморье

Однако после он от них ушел и столкнулся уже с 15-летним парнем. Он толкнул мужчину, из-за чего тот упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму. От удара пострадавший скончался. А вот молодого человека поместили в психиатрический стационар: у него обнаружили психическое заболевание.