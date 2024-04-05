Директор омского «Спецпрома» получил 3 года колонии за мошенничество

В Омске огласили приговор руководителю ООО «СПЕЦПРОМ» по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.
— В период с февраля 2015 года по август 2018 года подсудимый заключил фиктивные договоры займа с аффилированными организациями, чем способствовал созданию искусственной задолженности своего предприятия перед третьими лицами на сумму более 51 млн рублей. В дальнейшем он взыскал через суд с ООО «СПЕЦПРОМ» более 6 млн рублей, которые похитил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Центральный районный суд приговорил бизнесмена к 3 годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься определенной деятельностью в течение 1 года 6 месяцев. Кроме того, инстанция обязала руководителя фирмы возместить причиненный ущерб на общую сумму более 6 млн. Мужчина был взят под стражу в зале суда.