Директор омского «Спецпрома» получил 3 года колонии за мошенничество

— В период с февраля 2015 года по август 2018 года подсудимый заключил фиктивные договоры займа с аффилированными организациями, чем способствовал созданию искусственной задолженности своего предприятия перед третьими лицами на сумму более 51 млн рублей. В дальнейшем он взыскал через суд с ООО «СПЕЦПРОМ» более 6 млн рублей, которые похитил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.