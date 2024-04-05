Как хабаровчанам уберечь себя от госфишинга

Добропорядочных граждан в Хабаровском крае, как и в целом в России, предупреждают о всё новых киберугрозах, которые создают мошенники. В последнее время особенно актуальным стал так называемый госфишинг. Это когда с людьми связываются от имени государственных структур, предлагают сделать некие манипуляции, в результате добычей аферистов становятся крупные суммы денег. Порой миллионы рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывает о новом тренде, когда мошенники выискивают пострадавших от финансовых пирамид граждан и они вновь становятся жертвами обмана.
— Мои коллеги из Следственного департамента МВД России рассказали мне, что злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном от «ФИНИКО»), представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию, — написала Ирина Волк в своём Телеграм-канале.
— Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а потом прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду. Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развёрнутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счёта потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдёт успешно, эта сумма вернётся клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов государственных органов, — добавила Ирина Волк.
Хабаровчане, как и другие россияне, стали всё чаще получать сообщения якобы от органов государственной власти или банков с просьбой перейти по ссылке и обновить приложение, портал «Госуслуги» и так далее. Номера или аккаунты маскируют под официальные, которые действительно используются госструктурами или кредитными организациями. Стоит перейти по рекомендованной ссылке и ваш смартфон уже вам не принадлежит. При помощи внедрённой в него вредоносной программы мошенники видят экран и пользуются удалённо вашими приложениями: копируют личные данные, оформляют на вас многомиллионные кредиты.
— Среди мошенников крайне популярен госфишинг, когда вредоносные файлы распространяются под видом сообщений от государственных органов власти. Не теряют своей популярности и сообщения, которые распространяются якобы от имени банков, популярных платформ, соцсетей. Главное для злоумышленников — завладеть доверием пользователя, чтобы добиться от него раскрытия персональной информации и далее использовать её в своих противоправных целях, — рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
А вот свежий случай из соседнего Приморья. Как сообщили в прокуратуре Приморского края, с жительницей Владивостока связался через поддельный аккаунт якобы мэр города. Он попросил помощи в поимке неких аферистов, мол, с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов, которым нужно оказать содействие. За два дня обработки женщина набрала кредитов на 5 миллионов рублей и перевела всю сумму на «безопасные счета». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Гражданам настоятельно рекомендуют перепроверять поступающую к ним информацию в официальных органах власти, силовых структурах, банках. Достаточно перезвонить по телефонам, указанным на официальных страницах в Интернете. При этом у сайта при выдаче в поисковике должна стоять синяя галочка, что ресурс прошёл провёл проверку и является достоверным. Нельзя просто переходить по присланным ссылкам. Это может стоить вам миллионов.