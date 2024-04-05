Как хабаровчанам уберечь себя от госфишинга

— Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а потом прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду. Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развёрнутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счёта потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдёт успешно, эта сумма вернётся клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов государственных органов, — добавила Ирина Волк.