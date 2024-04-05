В Атырау прогнозируют повторение наводнения 1993 года

В четверг, 4 апреля, приток воды из Ириклинского водохранилища в реку Урал увеличился на 1600 кубометров в секунду. Согласно информации на сайте филиала, что со 2 апреля объем стока из водохранилища увеличивается ежечасно. Таким образом, отмечают специалисты, наводнение 1993−94 годов под воздействием большого объема воды, поступающей в Урал, может повториться.
«Прогнозируется, что поток воды, идущий сверху, сегодня-завтра может достичь Западно-Казахстанской области. Ожидается, что он начнет заходить на территорию Индерского района через 4−5 дней после достижения Уральска», — сообщила ведущий инженер-гидролог Атырауского областного филиала РМК «Казгидромет» Акмарал Мизамгалиева.
По словам гидролога, уровень воды весеннего паводка на Атырауском гидрологическом посту в реке Урал ожидается на уровне 540−600 сантиметров. Такая ситуация наблюдалась в Атырауской области в 1993−94 годах.
«Уровень воды на Атырауской ГЭС более 600 сантиметров был зафиксирован 30 лет назад. В 1993 году уровень воды на Атырауской ГЭС достиг 601 сантиметра. В настоящее время уровень воды достигает 187 сантиметров. Опасный уровень для города Атырау составляет 550 сантиметров. При достижении этого показателя река Урал может выйти из русла и создать угрозу населенным пунктам», — резюмировала Мизамгалиева.