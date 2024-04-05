В Атырау прогнозируют повторение наводнения 1993 года

«Уровень воды на Атырауской ГЭС более 600 сантиметров был зафиксирован 30 лет назад. В 1993 году уровень воды на Атырауской ГЭС достиг 601 сантиметра. В настоящее время уровень воды достигает 187 сантиметров. Опасный уровень для города Атырау составляет 550 сантиметров. При достижении этого показателя река Урал может выйти из русла и создать угрозу населенным пунктам», — резюмировала Мизамгалиева.