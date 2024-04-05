В поисках источника радиации: режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровска

— Естественная радиация — уровень фона, который не несет никакой угрозы для человека. Он определяется, исходя из среднегодовых содержаний, которые измеряются нашими станциями. Безопасное значение естественной радиации — до 0,27 микрозиверта в час. Когда уровень ионизирующих излучений достигает 0,30 мкЗв/ч, можем говорить о высоком загрязнении. Оно не так опасно для человека. Если радиационный фон повышается до 0,52−0,56 мкЗв/ч — это экстремально высокое загрязнение. Тогда необходимо проводить определенные мероприятия.