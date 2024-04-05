В поисках источника радиации: режим ЧС ввели в одном из районов Хабаровска

Часть Хабаровска попала под воздействие радиации. Без паники: показатели превышены в небольшом «квадрате» и, по заявлению специалистов, не угрожают населению. «КП» — Хабаровск" собрала все, что известно о ситуации.
Повышение естественного радиационного фона превышено в районе улиц Суворова и Сидоренко. Точные цифры пока не сообщаются. По предварительным данным, источник находится на пустыре. Территория огорожена, доступ на нее закрыт. Здесь введен режим чрезвычайной ситуации.
— В настоящее время «Хабаровским специализированным комбинатом “Радон” организованы работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению, — сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Фонящий» источник ищут дозиметрами. Специалисты проверили уровень радиации в районе жилой застройки и на предприятиях рядом. Показатели здесь не превышены, угрозы для людей нет.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Татьяна Гусева, начальник Центра мониторинга загрязнения окружающей среды.
— Естественная радиация — уровень фона, который не несет никакой угрозы для человека. Он определяется, исходя из среднегодовых содержаний, которые измеряются нашими станциями. Безопасное значение естественной радиации — до 0,27 микрозиверта в час. Когда уровень ионизирующих излучений достигает 0,30 мкЗв/ч, можем говорить о высоком загрязнении. Оно не так опасно для человека. Если радиационный фон повышается до 0,52−0,56 мкЗв/ч — это экстремально высокое загрязнение. Тогда необходимо проводить определенные мероприятия.
Однако если это кратковременное повышение, оно не несет последствий. Например, во время флюорографии человек тоже получает дозу облучения. И это никак не сказывается на организме. Последствия могут наступить только при длительном воздействии.