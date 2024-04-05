Повышенный радиационный фон напугал хабаровчан

Превышенный радиационный фон отмечен в Индустриальном районе Хабаровска — введён режим ЧС. Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, в Хабаровске на участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введён режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничен, сообщают ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В настоящее время Федеральным государственным унитарным предприятием «Хабаровский специализированный комбинат “Радон” организованы работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению. По информации редакции, к этому моменту работы на месте продолжаются.
По информации специалистов Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, все опасности, связанные в нашем представлении с радиацией, исходят от больших доз. Существуют разные единицы измерения, например, Зиверт (Зв): 1 зиверт — пороговая доза острого лучевого синдрома; 4 зиверт — доза, которая может убить человека; 8 зиверт — абсолютно летальная для человека доза. Большая доза радиации разрушает природную способность клеток к восстановлению, ведет к нарушению функций органов, тканей и клеток, онкозаболеваниям, смерти.
Для сравнения: рентген грудной клетки — 0,1 мЗв (миллизиверт). Рентген во время посещения стоматолога — 0,01 мЗв. Компьютерная томография всего тела — 12 мЗв. Уровень радиационного фона на территории края, по информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на утро 5 апреля колебался от 0,09 до 0,13 мкЗв/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений (до 0,26 мкЗв/ч).
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, как может воздействовать на человека радиация и что нужно делать при подобном ЧС.
Если происходит крупная авария, то сценарий заражения выглядить следующим образом. Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета— и гамма-ионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате их облучения.
Предупредительные мероприятия заключаются в том, что необходимо уточнить местоположения радиационно-опасных объектов и получить, возможно, более подробную и достоверную информацию о них. Необходимо выяснить, где у вас в поблизости территориальное управление по делам ГОЧС и сообщить возможном загрязнении.
Необходимо не поддаваться панике и дождаться официальной информации, связанной с радиоактивным загрязнением.
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ:
- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;
- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не курите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;
- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением моющих средств;
- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влажной щеткой верхнюю одежду;
- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания — приобретенные в магазинах;
- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой соды.