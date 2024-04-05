Повышенный радиационный фон напугал хабаровчан

Превышенный радиационный фон отмечен в Индустриальном районе Хабаровска — введён режим ЧС. Как рассказали в управлении по делам ГО и ЧС, в Хабаровске на участке территории Индустриального района, в районе улиц Суворова и Сидоренко, выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введён режим чрезвычайной ситуации, доступ на нее ограничен, сообщают ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.