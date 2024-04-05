Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР

«Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта», — рассказал он, отметив, что со временем ВСУ лишатся возможности снабжать группировку.