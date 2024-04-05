Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР

«От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде», —рассказал он.
По словам Гагина, в самом городе противник возвел достаточно серьезный укрепрайон, поэтому российские силы продвигаются выверено, главная задача — беречь личный состав.
«Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», — объяснил собеседник агентства.
Как сообщил Гагин, в городе выстроены инженерные укрепления, территория заминирована, именно поэтому наступление поэтапное.
«Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились», — подчеркнул советник Пушилина.
Гагин добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
«Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта», — рассказал он, отметив, что со временем ВСУ лишатся возможности снабжать группировку.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении бойцы группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й и 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР.
В тот же день назначенный Киевом глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что ситуация в Часовом Яре в четверг была «самая сложная» за все время военных действий за счет усиления наступления российской армии.
В среду экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что положение украинской армии в окрестностях города Часов Яр на Артемовском направлении крайне сложное.