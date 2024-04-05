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Притон с казино для граждан Китая накрыли в Хоргосе

Граждане Китая организовали 6 незаконных подпольных игорных заведений и притон на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос». Об этом сообщили Zakon.kz в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно сообщению за 5 апреля 2024 года, подпольные казино функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан Китая.

«В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней».

Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».

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