Притон с казино для граждан Китая накрыли в Хоргосе

Согласно сообщению за 5 апреля 2024 года, подпольные казино функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан Китая.
«В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней».
Также сказано, что досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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