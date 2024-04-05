За столкновение под Ульяновском поезда Адлер — Пермь с тепловозом будут судить пьяного диспетчера

«Следствие установило, что днем 22 ноября 2023 года обвиняемая, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в результате своей преступной небрежности нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте», — сообщили в ведомстве.
По версии следователей, пропуская пассажирский поезд, она не убедилась, что на пути перегона Бряндино — Тиинск нет других составов, и дала неверные распоряжения по движению поездов. Эта небрежность привела к аварии на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги, где пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.
Среди пострадавших оказались 25 человек, в том числе один ребенок. За помощью к медикам обратился один мужчина, который в результате этого ЧП сломал несколько ребер.
Поезда также получили технические повреждения. В РЖД ущерб оценили в 1 млн рублей.
Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, уголовное дело направлено в Чердаклинский районный суд Ульяновской области.