За столкновение под Ульяновском поезда Адлер — Пермь с тепловозом будут судить пьяного диспетчера

По версии следователей, пропуская пассажирский поезд, она не убедилась, что на пути перегона Бряндино — Тиинск нет других составов, и дала неверные распоряжения по движению поездов. Эта небрежность привела к аварии на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги, где пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.