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За столкновение под Ульяновском поезда Адлер — Пермь с тепловозом будут судить пьяного диспетчера

УЛЬЯНОВСК, 5 апреля, ФедералПресс. Следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР завершили расследование дела по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) в отношении дежурной станции Бряндино, которая допустила столкновение пассажирского поезда Адлер — Пермь и тепловоза. Уголовное дело передали суд.

«Следствие установило, что днем 22 ноября 2023 года обвиняемая, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в результате своей преступной небрежности нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте», — сообщили в ведомстве.

По версии следователей, пропуская пассажирский поезд, она не убедилась, что на пути перегона Бряндино — Тиинск нет других составов, и дала неверные распоряжения по движению поездов. Эта небрежность привела к аварии на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги, где пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.

Среди пострадавших оказались 25 человек, в том числе один ребенок. За помощью к медикам обратился один мужчина, который в результате этого ЧП сломал несколько ребер.

Поезда также получили технические повреждения. В РЖД ущерб оценили в 1 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, уголовное дело направлено в Чердаклинский районный суд Ульяновской области.