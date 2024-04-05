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Двое взрослых и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Лиде

5 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Три человека оказались в больнице в результате лобового столкновения автомобилей в Лиде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

В 15.45 4 апреля 38-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по улице Ленинской, в районе путепровода выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением 38-летнего местного жителя. По касательной был задет третий автомобиль — Mercedes.

В аварии пострадали двухлетняя девочка и 26-летняя женщина — пассажирки Renault, а также водитель автомобиля УАЗ. Все трое доставлены в больницу.

ДТП стало причиной серьезных затруднений в движении по улице Ленинской в райцентре.