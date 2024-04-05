Двое взрослых и двухлетний ребенок пострадали в ДТП в Лиде

В 15.45 4 апреля 38-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по улице Ленинской, в районе путепровода выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением 38-летнего местного жителя. По касательной был задет третий автомобиль — Mercedes.