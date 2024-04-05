Новосибирец на большой скорости влетел в припаркованную фуру

В Дзержинском районе Новосибирска 5 апреля 32-летний водитель Nissan на большой скорости врезался в припаркованный КАМАЗ с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Сибиряк двигался по улице Каменское шоссе в сторону поселка Восход. Доехав до дома № 169Б на проспекте Дзержинского, он влетел, а фуру, припаркованную на обочине в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его пассажиры — две женщины 20−24 лет. Трое были госпитализированы в медицинское учреждение.
«На месте ДТП работал наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаю», — сообщили правоохранители.
Ранее мы писали о том, то сибиряк снес остановку на улице Дуси Ковальчук.
Иван Быкадоров