Новосибирец на большой скорости влетел в припаркованную фуру

Сибиряк двигался по улице Каменское шоссе в сторону поселка Восход. Доехав до дома № 169Б на проспекте Дзержинского, он влетел, а фуру, припаркованную на обочине в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля и его пассажиры — две женщины 20−24 лет. Трое были госпитализированы в медицинское учреждение.