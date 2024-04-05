КамАЗ столкнулся с автобусом № 55 в Кировском районе Волгограда

В 12.10 на нерегулируемом перекрестке автомобилист не уступил дорогу автобусу № 55, у которого был приоритет в движении. В результате транспортные средства столкнулись по касательной.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
Авария с участием общественного транспорта случилась в Волгограде в четверг, 4 апреля.
В 12.10 на нерегулируемом перекрестке автомобилист не уступил дорогу автобусу № 55, у которого был приоритет в движении. В результате транспортные средства столкнулись по касательной.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал.