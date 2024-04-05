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КамАЗ столкнулся с автобусом № 55 в Кировском районе Волгограда

Авария с участием общественного транспорта случилась в Волгограде в четверг, 4 апреля.

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе регионального ГУ МВД, днем, 4 апреля, 54-летний водитель за рулем машины КамАЗ двигался по ул. Тополевой в сторону ул. Писемского.

В 12.10 на нерегулируемом перекрестке автомобилист не уступил дорогу автобусу № 55, у которого был приоритет в движении. В результате транспортные средства столкнулись по касательной.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал.