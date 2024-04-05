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Коммунальщиков Усть-Кута проверяют на мошенничество со счетами

В Усть-Куте сотрудниками регионального Следственного комитета начата проверка по факту необоснованного завышения сумм на оплату услуг ЖКХ, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Следственный комитет РФ

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на «драконовские» счета пожаловались жители:

«К руководителю Следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову в ходе выездного личного приема в городе Усть-Куте обратились местные жители по вопросу необоснованного предъявления завышенных сумм к оплате за отопление и горячее водоснабжение ООО “Усть-Кутские тепловые сети и котельные”.

Проверка следователями проводится по статье о мошенничестве. По ее результатам будет дана оценка действиям руководства организации.

К слову, напомним, в марте жителям Ленинского района Иркутска по решению суда был произведен перерасчет платы за коммунальные услуги. Как выяснилось, сумма переплаты составила более двух с половиной миллионов рублей.