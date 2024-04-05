Болотоход провалился в промоину на Волге в Самарской области

В четверг, 4 апреля 2024 года, в Ставропольском районе Самарской области на Волге болотоход провалился в промоину. В это время на нем находилось четыре человека. Пострадавшим помогли спасатели.
— Авария произошла в восьми километрах от Усолья. В 19:40 от спасательной станции для оказания помощи терпящим бедствие вышел спасательный аэроглиссер «Север», — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службе Самарской области.
Сигнал бедствия с болотохода приняли спасатели поисково-спасательного отряда Тольятти. В результате в 21:30 мужчин с болотохода доставили на спасательную станцию. Отмечается, что с ними все в порядке, и медицинская помощь не потребовалась.
Напомним, ранее в Самаре 19-летний молодой человек прыгнул на льдину, а она отошла от берега на 30 метров и стала дрейфовать. Спасатели сняли парня с дрейфующей льдины 29 марта.