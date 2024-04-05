Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. Сообщалось о задержании лица, «причастного к совершению преступления».
Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (пункт «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ), отмечается в пресс-релизе ФСБ РФ.
В производстве Псковского областного и Псковского городского судов с начала года до настоящего времени иных дел по такой статье в базах этих инстанций не значится.
«Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт “в” УК РФ. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ; статья108 УПК РФ). Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.
Дело Джамалова рассматривалось изначально в нижестоящей инстанции — Псковском городском суде — в тот же день и той же судьей, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, — Дмитрия Гратия. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник и подтверждающие данные судебной базы, что Гратий был задержан 31 января, арестован 1 февраля на 10 суток, а затем 9 февраля — на два месяца. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих.
В апелляционную инстанцию дела Гратия и Джамалова поступили в один день — 7 февраля, и так же в один и тот же день — 9 февраля по ним было вынесено решение, но разными судьями, судебные заседания прошли с разницей в три часа, следует из документов Псковского облсуда. Гратию мера пресечения была оставлена без изменения, а по Джамалову производство по делу прекращено. Прокуроры по каждому из дел были одни и те же, один из адвокатов — Алексей Лещенко — совпадает, но у Джамалова был и второй защитник — Сергей Назаренко.
По одному из предполагаемых телефонов Джамалова корреспонденту РИА Новости удалось дозвониться, но трубку взял не он, а его знакомый, который сказал, что хозяин телефона сейчас «под подпиской и без связи», от дальнейших комментариев отказался.