Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

Дело Джамалова рассматривалось изначально в нижестоящей инстанции — Псковском городском суде — в тот же день и той же судьей, что и дело другого задержанного, который позднее был арестован и которому уже предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, — Дмитрия Гратия. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник и подтверждающие данные судебной базы, что Гратий был задержан 31 января, арестован 1 февраля на 10 суток, а затем 9 февраля — на два месяца. Из постановления апелляционной инстанции облсуда следует, что у него есть как российское, так и иностранное гражданство, а уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного лица. Предположительно, речь идет о наличии гражданства Молдавии у обоих.