Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской областей (один БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)», — говорится в публикации.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, вооруженные силы уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки повреждена электроподстанция.
Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что при падении сбитого дрона обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.