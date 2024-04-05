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Над территорией России за ночь уничтожили 53 беспилотника

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минувшей ночью и рано утром российские военные сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской областей (один БПЛА), а также над территорией Краснодарского края (шесть БПЛА)», — говорится в публикации.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, вооруженные силы уничтожили более 40 целей в Морозовском районе. В результате атаки повреждена электроподстанция.

Кроме того, глава Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул, что при падении сбитого дрона обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников, силы ПВО пресекают их действия.