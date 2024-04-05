Режим ЧС из-за паводка ввели на юге Челябинской области

Населенные пункты, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков (село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района, поселки Переселенческий и Остроленский Нагайбакского района), находятся на особом контроле. На территориях круглосуточно работают спасатели и спецтехника. Также открыты пункты временного размещения для пострадавших жителей.
Спасатели продолжают проводить берегоукрепительные работы, очищать русла рек, оказывать адресную помощь населению. На дорогах ввели временное ограничение движения, организован объезд. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и патрулирование автомобильных дорог.
На особом контроле находятся 12 мест перелива воды через автомобильные дороги. На ряде участков дорог отмечена снижение уровня воды и уменьшение ширины переливов.
Ранее в Варненском районе (Челябинская область) ввели режим повышенной готовности. Причиной стало подтопление 47 приусадебных участков в селе Варна после выхода из берегов реки Нижний Тогузак.