Режим ЧС из-за паводка ввели на юге Челябинской области

Населенные пункты, где зарегистрировано подтопление частных жилых домов и приусадебных участков (село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района, поселки Переселенческий и Остроленский Нагайбакского района), находятся на особом контроле. На территориях круглосуточно работают спасатели и спецтехника. Также открыты пункты временного размещения для пострадавших жителей.