В Башкирии на контроле МЧС находятся 39 ситуаций с подтоплениями

По данным ведомства, сейчас на контроле МЧС по РБ находятся 39 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, за сутки — 23.
За последние 24 часа поступило 120 сообщений о подтоплении талыми водами.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Сим возле деревни Пятилетка Иглинского района +166 см и на реке Уршак в районе населенного пункта Булгаково Уфимского района — рост на 119 см.
«Для мониторинга и контроля паводкоопасной обстановки, оказания помощи и проведения спасательных работ в МЧС по РБ организована работа оперативного штаба, а также 150 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Для мониторинга привлекаются беспилотные летательные аппараты самолетного типа», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что нужно знать жителям Башкирии о предстоящем половодье.