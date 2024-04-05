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В Башкирии на контроле МЧС находятся 39 ситуаций с подтоплениями

В Башкирии с начала 2024 года МЧС по РБ реагировало на оперативные события, связанные с прохождением паводкоопасного периода, 715 раз.

По данным ведомства, сейчас на контроле МЧС по РБ находятся 39 ситуаций в 20 муниципальных образованиях, за сутки — 23.

За последние 24 часа поступило 120 сообщений о подтоплении талыми водами.

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается на реке Сим возле деревни Пятилетка Иглинского района +166 см и на реке Уршак в районе населенного пункта Булгаково Уфимского района — рост на 119 см.

«Для мониторинга и контроля паводкоопасной обстановки, оказания помощи и проведения спасательных работ в МЧС по РБ организована работа оперативного штаба, а также 150 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Для мониторинга привлекаются беспилотные летательные аппараты самолетного типа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что нужно знать жителям Башкирии о предстоящем половодье.