В телефоне террориста из «Крокуса» нашли фото людей с флагом Украины

«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание “Крокус Сити Холла” и подъездных путей к нему», — указано в релизе.