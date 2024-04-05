В телефоне террориста из «Крокуса» нашли фото людей с флагом Украины

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — говорится в публикации.
Следствие установило, что нападавшие выбрали для теракта концертный зал в «Крокусе» по указанию куратора, руководившего их действиями.
«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание “Крокус Сити Холла” и подъездных путей к нему», — указано в релизе.
Следователи подчеркнули, что обвиняемый подтвердил все это в своих показаниях.
СК проверяет на причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций.
Теракт в «Крокус Сити Холле».
Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые, как уточнила ФСБ, участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на «Крокус Сити Холл».
В четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.