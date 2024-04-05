СКР: на губернатора Мурманской области напали из неприязни

Утром в Telegram-канале Андрея Чибиса появилось видео с его обращением из больницы. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать врачам, которые сделали все быстро, четко и правильно. И, конечно, всем вам за то, что поддерживаете и переживаете. Дальше буду восстанавливаться», — сказал лежащий на больничной койке губернатор.