СКР: на губернатора Мурманской области напали из неприязни

Как отмечает СКР, напавший на главу региона мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ (причинение вреда здоровью легкой тяжести).
Вчера вечером после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор Андрей Чибис был ранен ножом в живот. Удар повредил внутренние органы: губернатора прооперировали. Ночью Минздрав сообщал, что глава региона находится в тяжелом состоянии.
Утром в Telegram-канале Андрея Чибиса появилось видео с его обращением из больницы. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать врачам, которые сделали все быстро, четко и правильно. И, конечно, всем вам за то, что поддерживаете и переживаете. Дальше буду восстанавливаться», — сказал лежащий на больничной койке губернатор.
Источник «Ъ», близкий к следствию, ранее сообщал, что предполагаемого нападавшего зовут Александр Быданов, он проживает в Апатитах. Мужчина заявил, что совершить нападение «ему сказал голос в голове». Во время задержания его ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он работал в РЖД. Ход расследования был поставлен на контроль центрального аппарата СКР.