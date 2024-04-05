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СКР: на губернатора Мурманской области напали из неприязни

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был допрошен. На допросе мужчина заявил, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично. Назначены судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая.

Источник: Агентство «Москва»

Как отмечает СКР, напавший на главу региона мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ (причинение вреда здоровью легкой тяжести).

Вчера вечером после встречи в Апатитах с местными жителями губернатор Андрей Чибис был ранен ножом в живот. Удар повредил внутренние органы: губернатора прооперировали. Ночью Минздрав сообщал, что глава региона находится в тяжелом состоянии.

Утром в Telegram-канале Андрея Чибиса появилось видео с его обращением из больницы. «Дорогие друзья, пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать врачам, которые сделали все быстро, четко и правильно. И, конечно, всем вам за то, что поддерживаете и переживаете. Дальше буду восстанавливаться», — сказал лежащий на больничной койке губернатор.

Источник «Ъ», близкий к следствию, ранее сообщал, что предполагаемого нападавшего зовут Александр Быданов, он проживает в Апатитах. Мужчина заявил, что совершить нападение «ему сказал голос в голове». Во время задержания его ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он работал в РЖД. Ход расследования был поставлен на контроль центрального аппарата СКР.

расследование