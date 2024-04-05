В Волгограде 24-летнего дрифтера на Mercedes арестовали на 5 суток

Напомним, что в марте 2024 года 24-летний водитель за рулем машины Mercedes совершал опасные маневры в состоянии управляемого заноса на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина в центре Волгограда. В отношении автомобилиста составили несколько протоколов и наложили штрафы.