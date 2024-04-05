В Волгограде 24-летнего дрифтера на Mercedes арестовали на 5 суток

Напомним, что в марте 2024 года 24-летний водитель за рулем машины Mercedes совершал опасные маневры в состоянии управляемого заноса на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина в центре Волгограда. В отношении автомобилиста составили несколько протоколов и наложили штрафы.
Однако водитель продолжил нарушать ПДД и был задержан правоохранителями 3 апреля. Вынесены постановления об административных правонарушениях за тонировку, отсутствие страховки, разворот в неположенном месте и другие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Также установлено, что молодой человек не уплатил в срок свыше 10 штрафов. В результате суд назначил волгоградцу наказание в виде ареста на 5 суток.
Также 2 материала по ст. 12.2 ч. 2 КоАП РФ, предусматривающих лишение водительских прав, направлены в Центральный районный суд и в Кировский районный суд Волгограда.