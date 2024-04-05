Сильно обгоревшие человеческие останки обнаружили на пожаре в Усть-Илимске

В этот же день в 13.16 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Были задействованы пять единиц пожарной техники, 14 человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 13 человек. Пожар произошел в однокомнатной квартире на 4-м этаже. В ней проживал мужчина 1957 года рождения, злоупотребляющий спиртным и регулярно курящий в помещении. Его без признаков жизни с термическими ожогами обнаружили в одной из комнат на полу при ликвидации открытого горения.