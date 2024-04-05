Сильно обгоревшие человеческие останки обнаружили на пожаре в Усть-Илимске

Два человека погибли и один пострадал на пожарах в Иркутской области. 4 апреля в регионе произошло 14 возгораний. В девяти случаях их причиной стало короткое замыкание, в четырех — неосторожное обращение с огнем, в одном — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, пишет ИА irkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В 06.54 поступило сообщение о пожаре на улице Южной в СНТ «Рассвет» в Усть-Илимске. На момент прибытия пожарных заброшенный неэксплуатирующийся несколько лет дощатый садовый дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля.
В этот же день в 13.16 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Были задействованы пять единиц пожарной техники, 14 человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 13 человек. Пожар произошел в однокомнатной квартире на 4-м этаже. В ней проживал мужчина 1957 года рождения, злоупотребляющий спиртным и регулярно курящий в помещении. Его без признаков жизни с термическими ожогами обнаружили в одной из комнат на полу при ликвидации открытого горения.
В результате пожар повредил домашние вещи на площади 5 кв. метров, квартира закопчена на всей площади. По предварительным данным к пожару могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.