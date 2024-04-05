Из-за пожара в центре Екатеринбурга эвакуировали 120 человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, рано утром 5 апреля поступил сигнал о пожаре на улице Ленина в уральской столице. На площади в 1 квадратный метр огнем был поврежден кабель в подсобном помещении на первом этаже пятиэтажного административного здания.